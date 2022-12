Pays basque : accident de la route devant la fabrique de cercueils d'Ordiarp

L'accident s'est produit à 11 h 08 précisément ce jeudi 29 décembre 2022 sur la commune d'Ordiarp en Basse Navarre, non loin de Mauléon-Licharre. Une voiture a quitté la route et terminé sa course dans le fossé, juste en face d'une fabrique de cercueils, qui fait aussi funérarium. Il y avait cinq personnes à bord du véhicule. Une personne a été légèrement blessée et hospitalisée pour de simples examens de contrôle. La gendarmerie est intervenue.

