Pays basque : alerte aux faux agents des services de l'eau

Attention aux escrocs. La Communauté d’agglomération Pays basque met en effet en garde contre des personnes qui tentent de pénétrer au domicile d’habitants en usant d’une fausse qualité. Elles se font passer pour des agents de l’électricité ou des services de l’eau pour rentrer au domicile de personnes, souvent vulnérables. Il s’agit de l’arnaque "à la fausse qualité".

Dernier exemple en date : le mardi 8 août, « deux hommes casqués et vêtus d’un tee-shirt bleu ciel, se déclarant du service de l’eau potable, ont tenté d’entrer dans des appartements » sur le boulevard Jean-Jaurès, à Bayonne, explique la Communauté Pays basque sur son site Internet. La CAPB invite les habitants qui seraient témoins de ces agissements à prévenir le commissariat le plus proche.

Demander la carte professionnelle

Dans un communiqué, la Communauté d'agglomération Pays basque souligne : "La plupart des contrôles se font sur rendez-vous, sauf en cas d’incident non prévu (fuite d’une canalisation, par exemple) et les agents de la Communauté Pays basque ou de ses délégataires (Suez, Agur, etc.) sont reconnaissables par leurs vêtements, siglés de leur entreprise".

Voici quelques recommandations simples à suivre lors d'une visite à votre domicile :