Pays Basque : arrêté alors qu'il conduit sans permis depuis 10 ans et qu'il est positif au cannabis

Il conduisait depuis l'âge de 17 ans... mais sans avoir son permis ! Stupéfaction des gendarmes du peloton de l'autoroute mercredi dernier au moment d'arrêter une Renault Clio à St Pierre d'Irube. Peu auparavant, ils avaient remarqué le comportement bizarre du véhicule qui roulait trop lentement sur l'A63.

Le jeune homme au volant est âgé de 27 ans, mais il reconnait qu'il conduit depuis l'âge de 17 ans sans permis, sans jamais avoir été contrôlé. Et forcément, sans permis, le véhicule n'est pas assuré, le contrôle technique n'a pas été effectué non plus, et de toutes façons il n'a même pas de carte grise. Cerise sur le gâteau, les analyses confirment que le conducteur est positif au cannabis.

Le périple du conducteur s'arrête là : il comptait se rendre en Ardèche, à 700 km du Pays Basque. La voiture est placée en fourrière.