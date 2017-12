Une voiture s'est trouvée coincée au passage à niveau de Boucau jeudi soir. Les occupants de l'automobile doivent la vie à un cheminot. Cet agent SNCF a sorti de force les passagers et le conducteur. Quelques secondes plus tard, le train déchiquetait le véhicule.

Pays Basque, Pyrénées-Atlantiques, France

Un miracle au passage à niveau de Boucau (Pyrénées Atlantiques). Une voiture a été écrasée par un train de marchandises alors qu'elle venait de s'engager sur les rails ce jeudi.

Vers 19h30, une voiture de marque Toyota, se bloque sur le passage à niveau. Les barrières sont levées. Le passager sort pour pousser la voiture. L'homme veut à tout prix dégager l'automobile des rails. C'est alors qu'un cheminot de Bayonne qui vient de quitter son travail, les enjoints à quitter immédiatement leur voiture et surtout le passage à niveau.

Le passage à niveau de Boucau à deux pas de l'Adour -

La voiture est coincée alors qu'un train arrive !

L'alarme annonçant l'arrivée imminente d'un train s'enclenche. Les barrières s'abaissent. Daniel, le cheminot, agrippe alors le couple et réussi in extremis à les sauver. La voiture est alors traînée sur 500 mètres et déchiquetée sur les voies par un convoi de marchandises, 40 wagons, soit 700 mètres de long!

Daniel, le cheminot sauveur de vies © Radio France - Nathalie Bagdassarian

Le témoignage du cheminot Daniel Copier

Le train de marchandises qui aurait pu tuer les passagers de la voiture © Radio France - Nathalie Bagdassarian

Perturbation du trafic ferroviaire

Un TGV Paris-Hendaye (qui devait arriver à 22h35 à Hendaye) a été arrêté dans un premier temps à Bordeaux. Il a repris ensuite jusqu'à la gare de Dax. Il a pris une voie unique qui lui permettra d'atteindre sa destination mais avec du retard. Perturbations également pour deux TER : un Bordeaux-Hendaye qui devait arriver à 21h27 (les passagers seront acheminés par autobus à partir de Dax) et un Dax-Bayonne dont l'arrivée était prévue à 22h06. Ses passagers ont bénéficié de taxis.

La SNCF a procédé au remorquage du train accidenté par le choc de la voiture. Retour à la normale annoncé pour vendredi matin.