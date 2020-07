Pays basque : «Condamner la bonne foi, je ne peux pas !» déclare Jean-Michel Iratchet conseiller régional RN

«Condamner la bonne foi, je ne peux pas ! » déclare le Conseiller Régional du Rassemblement National Jean-Michel Iratchet suite aux photos des agresseurs présumés qui ont inondé les réseaux sociaux et dont se sont fait l’écho la Présidente RN Marine Le Pen et l’Eurodéputé Jordan Bardella.

Deux photos, des messages, présentant deux hommes, dont Mourad, 29 ans, ce français, bayonnais, d’origine maghrébine, présenté comme l'un des meurtriers présumés du chauffeur de bus Philippe Monguillot, ont été massivement partagés ces dernières heures via les réseaux sociaux.

Des partages opérés par des citoyens lambda mais également par des élus et membres du Rassemblement National, à l’instar de Marine Pen la Présidente ou encore le député européen Jordan Bardella.

Marine Le Pen appelant pour sa part « à ce que la peur change de camp ». Jordan Bardella réclamant, lui, "une justice et la perpétuité". D'autres messages encore s’en sont suivis relevant d'un registre d'insultes. Ce qui a poussé le jeune homme bayonnais incriminé avec l'aide d'un avocat à porter plainte contre X, pour « dénonciation calomnieuse et diffamation » s’estimant en danger. Bien qu'il avoue être connu des services de police et justice pour des faits de délinquance, il dit n'avoir rien à voir avec ce drame. Il a déposé plainte auprès du commissariat de Bayonne ce lundi 13 juillet.

Depuis, les messages ont quasi tous disparu de la toile et pour le conseiller régional du Rassemblement National et bayonnais Jean-Michel Iratchet, interrogé par France Bleu pays basque, il ne condamne pas les propos tenus par ses représentants nationaux et européens car dit-il, « Marine Le Pen et Jordan Bardella ont réagi sur la base de photos, ils ont réagi à priori de bonne foi, car il semblerait (je tiens à parler au conditionnel) que ces photos proviendraient du commissariat de Police de Bayonne, dont on peut se poser la question de savoir qui ? qui ? a fait fuiter ces photos et ces clichés ont été divulgués dans quel esprit ? pourquoi ? comment ?.. "

Et Jean-Michel Iratchet d'ajouter "lorsqu'un document fuite d’un commissariat de police il semblerait que l on puisse lui accorder un certain crédit ! « donc que ce soit Marine Le Pen ou bien Jordan Bardella, ils ont communiqué sur la base de documents, (ces photos) qu’ils pensaient être véritables » ... «hors il semblerait que sur ces photos, il y a celle d’un mis en cause et l’autre n’y serait pour rien, donc moi, condamner la bonne foi je ne peux pas ! ».

Et Jean-Michel Iratchet de conclure « Maintenant il y aura probablement une enquête interne au sein du commissariat de police bayonnais pour savoir qui a divulgué ces photos ?! »