Pays Basque : des étudiants sensibilisés au gaspillage alimentaire et à la préservation de l'eau

Certains étudiants de l'IUT de Bayonne ont organisé ce jeudi, une journée de sensibilisation au gaspillage alimentaire et de l'eau. Une initiative chapeautée par l'association Water Family. Au programme la création d'une soupe rien qu'avec des légumes invendus.

Depuis 10 heures les étudiants épluchent et découpent les légumes invendus

Au CROUS du campus Montaury à Anglet, c'est atelier cuisine pour lutter contre le gaspillage alimentaire et la préservation de l'eau. Aux manettes Water family, une association qui "souhaite protéger l’eau et notre santé en valorisant les bonnes pratiques", dont fait partie Marion Thenet. Elle est la professeure des étudiants en licence professionnelles écologie industrielle.

Certains étudiants sont simplement venus aider © Radio France - Jennifer Biabatantou

Dans le cadre d'un projet universitaire, débuté en septembre dernier, ses élèves ont réalisé ce jeudi une soupe géante rien qu'avec des légumes invendus, glanés au marché d'Anglet et en grandes surfaces. En quelques heures, ils ont récupéré une vingtaine de kilos de denrées périssables, encore consommables et pourtant destinées à être jetées. C'est qui est insensé pour Christian : "c'est aberrant, il y a des gens qui meurent de faim, qui sont à la rue. C'est un réel problème dans le monde."

La solution serait de "penser à moins gaspiller, manger des produits moins parfaits, moins issus de l'industrie pour aller vers le local avec les petits producteurs" propose Théo. En France selon l'ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) 10 millions de tonnes de nourriture consommable sont jetées chaque année.

Durant la semaine les étudiants de Bayonne et d'Anglet ont mené quelques actions pour sensibiliser au gaspillage alimentaire notamment en placardant des affiches au restaurant universitaire du campus Montaury à Anglet © Radio France - Jennifer Biabatantou

La consommation d'eau indirecte

Cette nourriture qu'on ne consomme pas c'est aussi de l'eau qu'on gaspille indirectement : "et ça peu de gens le savent, explique Marion Thenet, l'eau indirecte c'est ce qui est nécessaire pour produire tous nos biens de consommation. Par exemple pour un kilo de bœuf qui vient de l'autre bout du monde on a besoin de 15 000 litres d'eau, _parce qu'il faut faire fonctionner les usines, l'électricité, le transport, son alimentation etc...puis continue en revanche si je mange mon kilo de bœuf local, qui vient du circuit court, on aura une consommation d'eau moindre : 3 000 litres d'eau_. Ça nous permet de moins consommer d'eau"