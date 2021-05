Pays Basque : deux agents agressés dans des déchetteries pour avoir rappelé les mesures sanitaires

Des syndicats ont porté plainte après, disent-ils, l'agression de deux agents dans des déchetteries de l'agglo Pays Basque, à Anglet et Biarritz. Ce dimanche ils ont signé un communiqué commun pour demander plus de garanties en terme de sécurité. Les agents auraient été frappés au sol.

Deux agents opérant dans des déchetteries de Biarritz et Anglet ont été agressés par des usagers, dénoncent ce dimanche 9 mai dans un communiqué plusieurs syndicats, la CFDT, LAB et la CGT. Les faits se seraient déroulés à deux semaines d'intervalle, les 15 avril et 3 mai dernier.

Frappés au sol pour avoir rappelé les règles sanitaires

"On a des difficultés sur les rappels à l'ordre sur le port du masque ou pour des règles de circulation au sein des déchetteries, explique Antton Déliart du syndicat LAB. Là on a passé un pallier supérieur, on en venu aux mains, on a des agents qui ont fini au sol, frappés violemment, c'est totalement inacceptable."

Les syndicats demandent la mise en place rapidement d'un groupe de travail pour étudier le dossier "des violences envers les agents" ainsi qu'un filtrage à l'entrée avec l'appui d'un service de gardiennage.

Ils demandent aussi un rappel des règles sanitaires dans les déchetteries pour les usagers, et "des déchetteries modernes" sur le BAB face à l'augmentation de la fréquentation dans ces structures.