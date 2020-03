Pays Basque : gros coup de vent ce lundi matin

Jusqu'à 12.000 foyers étaient privés d'électricité au Pays Basque ce lundi matin. Les pompiers ont reçu plus de 200 appels pour des toitures endommagées et des arbres sur les routes.

Un gros coup de vent a touché le Pays Basque au lever du jour, ce lundi matin. Météo France a enregistré des rafales de 126 km/h à Soccoa, 95 km/h à Biarritz.

Jusqu'à 12.000 foyers privés d'électricité au Pays Basque

A 8h, 5.200 foyers étaient toujours privés d'électricité au Pays basque, 10.000 en Béarn. Mais selon Enedis, à 7h, jusqu'à 38.000 abonnés n'avaient plus de courant entre les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées, 24.000 sur le département (la moitié au Pays basque, et l'autre moitié en Béarn).

Une grosse cinquantaine de communes basques est concernées. C'est une bande qui débute du secteur de Sames, Guiche et qui part en parallèle des Pyrénées en direction de la Bigorre.

Des routes coupées

Comme à chaque tempête, de nombreuses routes sont coupées, car des arbres sont tombés sur la chaussée. D'après les auditeurs de France Bleu Pays Basque, c'est le cas à Lahonce, Mouguerre, Briscous, Ustaritz, Espelette, Saint Palais, ou encore Moncayolle. Une soixantaine d'agents du département était sur le terrain pour dégager les routes dès 5h ce lundi matin. Ils seront jusqu'à 300 dans la journée, et les interventions devraient durer jusqu'en milieu de journée, car tous les secteur boisés sont concernés.

Les pompiers ont par ailleurs reçu près de 300 appels pour des toits endommagés ou encore des arbres sur la chaussée. Ces appels provenaient essentiellement du Béarn, mais le pays d'Hasparren est également concerné. Un arbre imposant est aussi tombé sur une maison à Anglet, rue Saint-Léon, mais sans faire de blessé.

Météo France a placé le département des Pyrénées-Atlantiques en alerte jaune pour vents violents, orages mais aussi vagues-submersion et avalanches. Le vent va continuer de souffler jusqu'en milieu de journée.