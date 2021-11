Pays Basque : l'agresseur de la plage d'Anglet en garde à vue pour des violences conjugales

Il était déjà passé en garde à vue le 2 août dernier pour avoir frappé des sauveteurs en mer à Anglet avec ses deux enfants. Un homme de 66 ans est en garde à vue depuis la nuit de ce jeudi 11 au vendredi 12 novembre, soupçonné de violences conjugales. Sa compagne s'est vue prescrire 1 jour d'ITT.

Arrêté dans la nuit de ce jeudi, il est toujours entendu par la police et sa garde à vue devrait être prolongée, en vue d'un déferrement. L'homme est déjà connu de la Justice pour des violences conjugales et pour l'agression de sauveteurs en mer à Anglet. Il avait alors été condamné, avec ses deux fils de 28 et 33 ans à une amende de 400 euros.

Ce dimanche 2 août 2021, les trois hommes avaient été arrêtés après avoir pris la fuite. Au début de leur audition en garde à vue, ils s'étaient fait passer pour des touristes portugais ne parlant pas le français.