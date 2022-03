Pays-Basque : la terre a tremblé dimanche matin en Basse-Navarre

Aucun dégât signalé ce dimanche 20 mars. La terre a pourtant tremblé vers 7h47 au Pays Basque. Le Bureau Central Sismologique Français a enregistré une secousse de faible magnitude estimée à 3,9 sur l'échelle de Richter, dans la chaine pyrénéenne. L'épicentre du séisme se trouve dans une zone inhabitée, au col d'Orgambide, sur la commune d'Estérençuby en Basse-Navarre, juste à la frontière avec la Communauté forale de Navarre, à proximité de la forêt d'Iraty. Une secousse qui a pu être ressentie jusqu'à Saint-Jean-Pierre de Port et la vallée des Aldudes à l'ouest et, de l'autre côté, le sud-ouest de la Soule, notamment à Larrau.

à lire aussi Un petit tremblement de terre dans le secteur de Mauléon au Pays Basque

La terre tremble très régulièrement sur l'ouest des Pyrénées. Fin janvier dernier, plusieurs secousses avaient été enregistrées en Béarn, et une en Soule le 27 janvier, de très faible intensité, dont l'épicentre se trouvait à Licq-Athérey et qui a été ressentie sur les secteurs de Mauléon et Tardets.