Pays Basque : le cardinal Etchegaray est mort à l'âge de 96 ans

Pays Basque, France

Le cardinal Roger Etchegaray est mort ce mercredi à Cambo-les-Bains à l'âge de 96 ans. Né à Espelette le 25 septembre 1922, ordonné prêtre en 1947, archevêque de Marseille, président de la conférence des évêques de France puis Cardinal, Roger Etchegaray a gravi tous les échelons de la hiérarchie catholique romaine jusqu'à présider la diplomatie du Vatican à l'époque de Jean Paul II dont il était un très proche.

Natif d'Espelette, ordonné prêtre en 1947

Roger Etchegaray était l'homme des missions délicates de la diplomatie Vaticane. L'ezpeletar a été nommé cardinal par Jean Paul II en 1979, et toute sa carrière au Vatican a ensuite intimement été liée au pape polonais. Il sera, ainsi, l'envoyé personnel de Jean-Paul II dans tous les points chauds du globe : à Cuba pour rencontrer Fidel Castro, en Irak pour s'entretenir avec Saddam Hussein avant l'invasion américaine de la première guerre du Golfe. Au cours de sa carrière, le cardinal Etchegaray s'est aussi rendu dans un Sarajevo assiégé, et au Rwanda durant le génocide des Tutsi.

"Je crois que jusqu'au bout -surtout quand on est croyant- on ne peut pas désespérer, la paix est encore possible" affirmait-il à France Bleu Pays Basque le 5 mars 2003, de retour d'une mission en Irak où il s'était entretenu avec Saddam Hussein.

Le Cardinal Etchegaray était l'homme de Confiance du Pape Jean-Paul II, ici avec Yasser Arafat © Maxppp - -

Toujours très discret, voire silencieux en particulier sur la situation au Pays Basque

Toujours très discret, voire silencieux en particulier sur la situation au Pays Basque, Roger Etchegaray résidait à Rome mais revenait tous les étés dans son village natal pour animer des conférences publiques. Son ami, le bayonnais Michel Camdessus, ancien directeur du FMI, parle de lui comme du "plus grand des enfants du Pays Basque, le Basque universel, connu partout". Il était en maison de retraite à Cambo depuis janvier 2017, après avoir pris congé du pape François, alors qu'il était vice-doyen du Collège des Cardinaux depuis 2005.

Ses obsèques auront lieu lundi 9 septembre

Le corps du défunt sera exposé à la maison de retraite Arditeya (47 avenue d'Espagne, 64250 Cambo-les-Bains) à partir de ce jeudi 5 septembre 2019 dans l'après-midi. Les funérailles auront lieu lundi 9 septembre 2019 à 10h30 en la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne. Le lieu et l'heure de l'inhumation seront communiqués ultérieurement.

Euskaldun eta ezpeletarra

Bere bizi erdia Erroman pasatu du Etxegaray kardinalak, bainan ez du sekulan ahantzi Ezpeleta bere herria. Ainitzetan ukatu du euskaraz aritzea publikoki argudiatuz galdu zuela hizkuntza, bainan ardura meza ematen edo entsuten zuen euskaraz honera itzultzen zelarik. 2003an omenaldi bat egin zioten Ezpeletan eta hitza hartu zuen orduan elizan, erranez: "Jainkoak du beti azken hitza". Artxibo hori entzungai duzue.