Pays Basque : le conflit de voisinage se termine en prison

Les voisins sont bien souvent des amis mais la promiscuité peut aussi devenir source de conflit. A Itxassou, le jeudi 30 décembre, un homme a tenté de mettre le feu à la voiture de sa voisine. L'individu était condamné ce lundi par le tribunal correctionnel de Bayonne à 7 mois de prison ferme.

Justice de polichinelle estime le prévenu

L'audience, elle-même, a été quelque peu houleuse, le prévenu ayant du mal a garde son calme. Dans cette affaire, il estime en effet qu'il est plus victime que coupable. Lorsque le Procureur de la République explique à quel point il est dangereux pour la société, il s'emporte et quitte la salle d'audience parant de "justice de polichinelle".

Les faits, eux, sont accablants. En avril 2021, il menace sa voisine qui habite dans l'appartement du dessus avec une carabine non chargée. Fin décembre, il tente d'incendier sa voiture en allumant un feu dans la cours commune. A la barre, il explique : "cela fait 4 jours et 4 nuits que je dormais plus en raison du bruit.... J’aurais pas dû le faire mais elle empoisonne mes animaux" insiste-t-il. "Elle jette du verre pilé pour les faire mourir"

Les gendarmes sont intervenus 14 fois

Entre les deux voisins, la cohabitation est conflictuelle depuis de longs mois. A quatorze reprises l'an dernier les gendarmes sont intervenus pour les calmer.

Le propriétaire de la maison où logent les voisins ennemis souhaite à présent que ces derniers quittent ses deux appartements et déménagent.