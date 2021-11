Pays Basque : le "fantôme" trafiquant de drogue écope de six ans de prison ferme et 30.000 euros d'amende

Leur organisation de trafiquants de cannabis avait officiellement été démantelée en mars dernier par la police judiciaire de Bayonne. Sept hommes ont été condamnés à des peines allant de huit mois de prison avec sursis à six ans ferme, ce mercredi 10 novembre, par le tribunal judiciaire de Bayonne.

Arrêté la nuit du réveillon avec plus de 350kg de drogue

Ils se sont tous rencontrés dans leur jeunesse, au skatepark de Biarritz ; plusieurs années après les voilà réunis à la barre du tribunal judiciaire de Bayonne. Le chef du réseau est surnommé "Casper", en référence au petit fantôme d'un dessin animé, pour ses capacités à passer à travers les mailles du filet de la police ; en tout cas jusqu'au 24 décembre 2019.

Cette nuit du réveillon, l'homme de 38 ans est arrêté avec des complices lors d'un go-fast sur l'autoroute A63. La police découvre alors 356 kilos de résine de cannabis et 103 kilos d'herbe de cannabis cachés dans les grosses berlines allemandes.

Le "garagiste de Biarritz" fournissait des voitures de luxe

"Casper" a donc été condamné à six ans de prison ferme et 30.000 euros d'amende. Son bras droit écope quant à lui de cinq ans de prison ferme et 20.000 euros d'amende. La plus petite peine a été notifiée "au garagiste de Biarritz", le plus proche ami de "Casper". Condamné à huit mois de prison avec sursis, il fournissait les trafiquants en voitures de luxe pour le transport des marchandises, souvent en région parisienne et en Bretagne.

En tout, les enquêteurs ont comptabilisés 24 trajets entre l'Espagne et la France. L'avocat du chef de ce réseau Maitre Christophe Cariou-Martin a précisé qu'elle ne ferait pas appel de cette décision : "[mon client] a pris ses responsabilités à l'audience et n'a jamais nié les faits. La Justice a été rendue, il faut maintenant qu'ils passent à autre chose et s'inscrivent dans une réinsertion".