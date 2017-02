Pays Basque : le littoral se prépare à l'alerte orange aux vagues

Météo France a placé la côté basque en alerte orange vagues et submersion pour la journée du mardi 28 février. Les communes se défendent contre un nouvel assaut des vagues.

"Accès interdit", c'est le panneau sur lequel butent les promeneurs et les curieux qui se promènent le long de la côte basque. Anglet, Biarritz, St Jean-de-Luz ou Hendaye, en passant par Bidart, Guéthary et Urrugne, chaque commune prend des précautions à sa manière. A Biarritz et St Jean de Luz on installe des big bags pleins de sable, pour préserver les bâtiments. Partout ailleurs, un barriérage interdit l'accès aux plages, et les polices municipales patrouillent du matin au soir.

La première alerte orange de l'année 2017 va provoquer des vagues de 6 à 7 mètres avec une houle fréquente. La dépression qui provoque ces vagues survient à un moment où les coefficients de marée sont importants: 102 le matin et 103 l'après-midi.

Itsas bazterrean jende ainitz izanen da ahatik uhainek kuriosak ekarrarazten baitituzte. Angelun, hesiak eman dituzte itsas bazter guzian, eta Biarritzen, zakuak izan arren itsas guziaren bazterrean, jendea itsasotik hurbildu da halaere.