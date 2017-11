Pays Basque : le musée de Guéthary victime d'un incendie

Le feu s'est déclaré à la mi-journée au niveau de la toiture et s'est propagé à l'étage inférieur de la villa Saraleguinea à Guéthary, qui abrite le Musée des Beaux-Arts.

Le musée de Guéthary était en flammes ce jeudi 2 novembre. L'incendie s'est déclaré vers 12h30 au niveau de la toiture du bâtiment avant de se propager à l'étage inférieur. Peut-être une fausse manœuvre des ouvriers qui travaillaient au ravalement de la villa, l'enquête de Police devra déterminer l'origine exact du sinistre qui n'a pas fait de victime. Des moyens très importants ont été rapidement déployés sur place : neuf véhicules et une trentaine de sapeurs-pompiers. Le feu était circonscrit en milieu d'après-midi mais les pompiers devaient rester sur place une grande partie de la fin d'après-midi pour éviter toute reprise du feu et consolider la structure de la maison.

Musée des Beaux-Arts

La villa Saraleguenia abrite huit appartements et depuis plus d'un demi siècle le Musée d'art contemporain de Guéthary suite à la donation du sculpteur Georges Clément de Swiecinski. Les sculptures et les œuvres d'art ont pu être évacuées et mises en lieu sûr. Les dégâts des eaux seront en revanche beaucoup plus importants.