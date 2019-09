Le pain bio devient tendance aux rencontres de la Bio à Mendionde

Pour éviter les additifs, pesticides et autres substances chimiques, pourquoi ne pas se tourner vers le pain bio ? Encore peu prisé des consommateurs, il gagne ses lettres de noblesses au rencontre de la bio locale et solidaire Asunak de Mendiode (Pyrénées-Atlantiques).

Mendionde, France

C'est désormais une tradition à Mendionde dans le Pays-Basque : chaque année, les producteurs de produits bio se donnent rendez-vous au Château de Garro pour les "rencontres de bio locale et solidaire" , les rencontres "Asunak". L'occasion de découvrir la production locale, mais aussi de nouvelles méthodes de travail plus écologiques. Cette année, au milieu des stands, un constat semble faire l'unanimité : le pain bio commence à trouver son public, même si il reste en retard par rapport aux fruits et légumes.

Une alternative contre les pesticides ?

Au mois de janvier, le magazine 60 millions de consommateur avait dénoncé la présence importante d'additifs, de pesticides, ou de sel dans les baguettes artisanales mais aussi industrielles. Pour les paysans-boulangers présent à Mendionde, le pain bio est l'alternative qu'il faut au consommateur.

Comme les légumes, le pain bio va trouver son public" - Philippe Irazoquy paysan-boulanger à Lantabat (64)

Dans ce pain, pas d'additifs ou de substances inconnues. Les ingrédients sont réduits au strict minimum.

Stand d'Etor Garate Paysan-Boulanger © Radio France - Nina Valette

Un pain plus grossier mais plus sain

Devant les stands de pains, les clients sont nombreux pour acheter une miche ou une boule de patte fraîche. "Le pain bio à souvent la forme d'un gros pain, pas toujours très esthétique, mais c'est à cause du processus de fabrication", explique le boulanger basque. En effet, pour limiter l'utilisation de levure chimique, les boulangers bio optent souvent pour du levain. Un produit moins facile à travailler, qui ne fait pas lever la pâte facilement. "Le levain a une attitude changeante avec le temps. Si il fait chaud, si il y a de l'humidité, ça joue sur le temps de repos du pain", raconte Philippe Irazoquy.

C'est justement l'un des problèmes du pain bio. Le temps joue sur la préparation, la forme du pain et influe également sur le goût. "La texture est généralement plus compacte, et le pain est moins croustillant. En revanche, il est possible de le conserver beaucoup plus longtemps", rajoute Etor Garate paysan-boulanger à Amorots (Pyrénées-Atlantiques). Comme son collègue de Lantabat, commune à quelques dizaines de kilomètres plus au Sud, les deux hommes s'occupent à 100% de la production. "J'ai mes propres champs de blé, ensuite je transforme le tout en farine dans mon moulin avant de faire du pain." "