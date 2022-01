Pays basque : le passeur de migrants, membre d'une association humanitaire, condamné à un an de prison

Il avait été arrêté à Ascain, le 30 novembre 2021, par les policiers du groupement d'investigation sur l'immigration illégale. Une unité de la Police Aux Frontières d'Hendaye, dirigé par le capitaine Benoit. Mathieu, 51 ans, transportait dans sa petite voiture trois étrangers en situation irrégulière. Les migrants illégaux avais été pris en charge à Irun, et moyennant 150 euros par personne, étaient conduit jusqu'à Bayonne. Placé en détention provisoire, cet ingénieur informatique souffrant de troubles bipolaires, a été jugé et condamné ce jeudi 27 janvier, à un an de prison dont huit mois ferme. Décision du tribunal correctionnel de Bayonne à l'encontre d'un homme, qui était alors militant de l'association humanitaire "Bestearekin", qui vient en aide aux avec enfants déboutées du droit d'asile. Il en a été exclus.

Un an de prison demande par le procureur de la république.

Mathieu insiste devant le tribunal présidé par Anne Chaussier-Mackowiak. "Je ne suis pas comme les autres passeurs. Je ne prend pas d'argent mais les migrants m'en donnent". Le prévenu se présente avant tout comme une personne qui veut faire le bien : "Je veux les aider, et si j'ai pris de l'argent c'est pour couvrir les frais d'essence". Des propos qui ne pouvaient que faire réagir l'accusation.

Le procureur de la République Marc Mariée a répliqué : "450 euros pour 37 kilomètres, de quoi bien couvrir les frais en effet". Le représentant du parquet de Bayonne a également dénoncé un "système bien rodé". "Du professionnalisme caché derrière la générosité". Une véritable compatibilité a d'ailleurs été retrouvée au domicile de Mathieu avec des noms et des chiffres correspondants aux sommes demandées aux migrants pour leurs transferts vers la France. 36 passagers clandestins lui sont attribués. Un an de prison ferme a été demandé par le procureur.

Un ingénieur tombé dans la drogue

Dans cette affaire, c'est aussi le pedigree du prévenu qui interpelle. Ingénieur informatique de formation, franco-américain, il a fait ses études aux États-Unis, dans une prestigieuse université. Il a vécu a Miami, où son père travaillait. Singapour, les Pays-Bas, la Belgique, etc. Mathieu a bourlingué avant de tomber dans les stupéfiants et l'alcool. Il a d'ailleurs été condamné en Espagne en 2015. Ses troubles bipolaires se sont aggravés et par six fois il a été hospitalisé dans un service psychiatrique.

Depuis, il touche l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Son père a aussi dirigé l'association Cimade (qui aide les migrants) de Bayonne pendant plusieurs années jusqu'en 2018. "Il a été élevé dans cette culture qui consiste a aider les gens" a expliqué son avocat Me Philippe Gensse. "Ce n'est pas le pire des salopards, il avait un sentiment de grandeur en faisant ce qu'il faisait" a conclu l'avocat. Le tribunal a condamné Mathieu à un an de prison dont quatre mois avec sursis. Il est retourné en prison.