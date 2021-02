Pays basque : le radar de Louhossoa vandalisé

La destruction est survenue fin janvier, dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Installé sur la RD918, la route qui relie Louhossoa à Bidarray, le radar-tourelle a été tiré par un camion ou tracteur, à l'aide d'un câble accroché en haut de l'appareil. Des traces de ripages ont été constatées au niveau du sol.

Ce radar dernière génération avait été installé en septembre 2019, à l'endroit même où se situait l'ancien radar qui avait été incendié. Plus haut et plus discret, censé être plus résistant que les précédents, l'appareil est capable de flasher plusieurs véhicules en même temps, dans les deux sens de circulation, et ce sur une distance de 200 mètres. Le tout sans que vous le sachiez puisqu'il s'agit d'un système infrarouge. Son coût se situe autour des 30 000 euros.

Une enquête de gendarmerie a été ouverte; un technicien expert en identification criminelle est intervenu.