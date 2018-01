Pays Basque : la BRI et le RAID interviennent à Urrugne

Par Paul Nicolaï et Céline Arnal, France Bleu Pays Basque

La BRI de Bayonne et le RAID de Bordeaux on été appelés ce mardi pour intervenir dans une maison d'Urrugne où un homme menaçait d'utiliser ses armes de chasse. Il a été interpellé et hospitalisé.