Pays basque : les demandes de libération conditionnelle de Jakes Esnal et Ion Parot acceptées

En juillet, Bake Bidea et les Artisans de la paix avaient bloqué le Pays basque et organisé un rassemblement ensuite pour demander la libération de Jakes Esnal et Ion Parot

C'est une décision historique pour les défenseurs du processus de paix en Pays basque. La cour d'appel de Paris a accepté ce jeudi 22 septembre la demande de libération conditionnelle de Jakes Esnal et de Ion Parot. Après 32 ans derrière les barreaux, les deux anciens ETArras, âgés de 71 ans, devraient donc pouvoir sortir de prison. Leur demande de libération conditionnelle avait été dans un premier temps accepté avant d'être retoqué par le parquet antiterroriste. La cour d'appel de Paris confirme donc la décision en première instance. La chambre de l'application des peines les soumet au bracelet électronique pendant un an, et les libèrent sur le régime de la libération conditionnelle pour dix ans. Ion Parot pourra de ce fait sortir de prison à partir du 13 octobre, et le 18 pour Jakes Esnal.

32 ans de prison

Jakes Esnal et Ion Parot avaient été arrêtés en 1990 et condamnés en 1997 à la réclusion criminelle à perpétuité pour avoir fait partie du commando itinérant d'ETA, responsable notamment de l'attentat de la garnison de Saragosse en 1987 (11 morts, dont six enfants).

Plusieurs rassemblements sont prévus en fin de journée.