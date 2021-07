Pays basque : les enceintes interdites dans la rue la nuit à Bayonne, Biarritz, Saint Jean de Luz et Hendaye

Les enceintes pour écouter la musique dans la rue sont interdites dorénavant sur quatre communes du pays basque : Bayonne, Biarritz, Saint Jean de Luz et Hendaye et ce de 23heures à 6heures du matin. Le préfet des Pyrénées Atlantiques a pris un arrêté en ce sens et pour plusieurs raisons.

"On s'est aperçu que des jeunes se regroupaient autour d'enceintes. Ils diffusaient de la musique, buvaient de l'alcool et ne respectaient de ce fait plus les distanciations sociales", explique Philippe Le Moing Surzur. Selon le sous-préfet de Bayonne, il y a là une question de tranquillité publique. "Ca peut gêner les habitants qui peuvent travailler le lendemain et ont besoin de dormir."

A cela, s'ajoute le contexte sanitaire tendu des Pyrénées-Atlantiques, et particulièrement de la Côte basque. La mesure a aussi pour objectif de limiter l'impact sur l'épidémie de Coronavirus. La contamination explose ces derniers temps et plus particulièrement sur la côte. "On veut faire en sorte que l'on ne soit pas obligé de confiner, etc. Donc, c'est maintenant qu'il faut faire des efforts," conclut le représentant de l'Etat.