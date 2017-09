Pays Basque : les précisions du procureur de la République après le meurtre d'Ustaritz

Après la découverte du corps sans vie d'une jeune femme enceinte, à Ustaritz, le procureur de la République de Bayonne a tenu une conférence de presse. Mélodie était originaire de Béziers, elle était élève infirmière à Bordeaux. Le crime ne fait aucun doute.

'Un acte criminel particulièrement violent". C'est avec ces mots que Samuel Vuelta Simon, le procureur de la République de Bayonne qualifie ce qu'il s'est passé ce mercredi soir, dans un appartement du quartier Sainte Barbe à Ustaritz, à une vingtaine de kilomètres au sud de Bayonne.

La maison où s'est déroulé le drame © Radio France - Paul Nicolaï

Il est 21h30 lorsque le conjoint de Mélodie la découvre, dans une des chambres de l'appartement. La scène est insoutenable. La jeune femme de 23 ans gît sur le lit, ligotée aux poignets et aux chevilles. Elle a été bâillonnée et ses yeux sont bandés.Son compagnon, sous le choc, est pris en charge par les services de secours et il est hospitalisé temporairement en urgence à Bayonne.

Le reportage de Paul Nicolai avec les premiers éléments de l'enquête Copier

La jeune femme avait 23 ans. Originaire de Béziers, elle étudiait à l'école d'infirmière de Bordeaux. Elle était enceinte de 8 mois et s'était installée dans cet appartement, loué par sa maman, pour se reposer avant d'accoucher. Son conjoint, qui affirme être le père de l'enfant, a 24 ans. Originaire de Saint Jean de Luz, il est intermittent du spectacle et a repris des études de sophrologie. Comme les voisins, il a été entendu par les enquêteurs.

Samuel Vuelta Simon, le procureur de la République de Bayonne © Maxppp - Amaia Cazenave

Selon le procureur de la République de Bayonne, Mélodie a subi des traumatismes violents et répétés au visage. Les coups seraient à l'origine du décès. L'autopsie pratiquée à Bordeaux ce jeudi en fin d'après-midi permettront peut être de le confirmer et d'en savoir plus sur les circonstances de la mort. Une enquête de flagrance est en cours. Aucune piste n'est privilégiée.

Les précisions de Samuel Vuelta Simon Copier

Une cinquantaine de gendarmes de la section de recherches de Pau et de la compagnie de gendarmerie de Bayonne, ainsi que des techniciens d'investigation criminelle sont mobilisés sur cette enquête hors normes.