Pays Basque : Lurzaindia relaxé dans l'affaire de diffamation face à la maire d'Arbonne

Jean-Dominique Amestoy a été relaxé par la justice bayonnaise. Le président de l'association Lurzaindia n'a pas diffamé la maire d'Arbonne estime la justice, alors qu'elle le poursuivait concernant les propos dans un tract distribué aux habitants en juillet 2018. L'association qui s'oppose à la spéculation foncière accusait Marie-Josée Mialocq de "gaspiller les fonds publics dans le cadre de la construction controversée d'un lotissement", le projet Etxeta, au cœur du conflit qui oppose les deux parties depuis plusieurs années.

"Une perte de temps"

Un procès qui en terme de dépenses d'énergie et d'argent a été "une perte de temps" selon Jean-Dominique Amestoy. "C'est une méthode moyenâgeuse que Mme Mialocq a employé et donc forcément de la perte de temps, estime-t-il. On est habitué à prendre des coups, ça nous conforte. On va continuer parce qu'il y a beaucoup de travail, parce qu'il y a plein de jeunes qui attendent qu'on leur trouve un outil de travail, il y a toute la population du Pays basque qui attend que la Terre, elle soit accessible et nourricière."