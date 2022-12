Pays basque : onze passeurs de migrants lourdement condamnés à Bordeaux

Le tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé, le jeudi 8 décembre 2022, des condamnations à des peines de prison ferme à l'encontre de onze passeurs de migrants illégaux arrêtés au Pays basque. Quatre Pakistanais, dont le chef du réseau, âgé de 45 ans, sont condamnés à 5 ans de prison. Les sept autres, des chauffeurs, sont sanctionnés à hauteur de trois ans de prison.

ⓘ Publicité

L'enquête internationale entre la France, l'Espagne, le Portugal et l'Allemagne, s'est déroulée entre le mois d'août 2020 et le mois de décembre 2021. Elle a été initiée par le groupement d'investigation sur l'immigration illégale de la PAF (Police aux Frontières) d'Hendaye, puis de la JIRS de Bordeaux. La juridiction interrégionale spécialisée prend en charge les affaires les plus importantes ou les plus sensibles.

1.300 migrants en 16 mois

Selon les estimations des enquêteurs, ce sont 110 allers-retours entre le Portugal et Paris ou l'Allemagne, qui ont été effectués par la bande de trafiquants d'être humains. Certains convois transportaient 40 personnes. Au total, ce sont 1300 migrants illégaux qui ont franchi la frontière entre l'Espagne et la France au poste de Biriatou sur la période concernée. Un Togolais fait également partie des personnes condamnées.

600.000 euros de chiffre d'affaires

Lors des interrogatoires, les enquêteurs ont mis au jour les tarifs imposés par les passeurs dont l'organisation était parfaitement huilée. Un Lisbonne/Paris coûte 450 euros à celles et ceux qui veulent quitter leur Pays. 600 euros pour un trajet entre Paris et l'Allemagne. Les chauffeurs se faisaient payer en fonction de leur expérience. 400 euros pour les plus jeunes, alors que les plus chevronnés recevaient 900 euros. Selon les enquêteurs, le trafic générait 10.000 euros de chiffre d'affaires par semaine. Le chiffre d'affaires total est compris entre 300.000 et 600.000 euros d'après les estimations.