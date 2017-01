Pays Basque : pluie, neige et inondations

Beaucoup de pluie, de la neige en abondance et dans les vallées, des inondations. Cocktail humide, très arrosé, depuis ce lundi matin au Pays Basque. Le département est placé en alerte orange aux avalanches et aux crues.

La Nive déborde à Uhart-Cize mais aussi du côté d'Ustaritz. Ce lundi matin, aux portes de Saint-Jean-Pied-de-Port, une entreprise de transport routier d'Uhart-Cize se trouvait avec un mètre d'eau dans ses bureaux. Plus haut, vers les sommets, la neige ne cesse de tomber. Le risque d'avalanche est à son maximum. Des pistes de ski sont fermées.

La Nive déborde ce lundi

La rivière, comme le département des Pyrenées Atlantiques, depuis ce lundi matin est placée en alerte orange aux crues. Le siège d'une entreprise de transport d'Uhart-Cize s'est retrouvé avec un mètre d'eau dans les bureaux. La société Etcheverry-Hariscain se situe dans un quartier où confluent trois rivières (la Nive de Beherobie, la Nive de Arneguy et le Laurhibar). Il a énormément plu durant tout le weekend sur les sommets et cette eau est en train de descendre. Souci : c'est la deuxième fois en deux ans que l'entreprise est victime d'inondations. Déjà, elle avait eu du mal à se relever après la crue centennale du 4 juillet 2014. Ce lundi matin, Béatrice Arijuria, la co-gérante, est désemparée :

Le désespoir et la colère de la co-gérante de la société Etcheverry-Hariscain à Uhart-Cize

Beaucoup d'eau sur les sommets et dans les vallées

Il pleut beaucoup sur le Pays Basque depuis le week-end dernier : 141 millimètres d'eau en 48 heures à Urepel. 127 millimètres à Iraty en 12h ! Du coté de Larau il est tombé 124 millimètres d'eau en 48 heures. Dans les vallées (Baigorry, Bustince) 76 millimètres. 60 millimètres près du littoral à Saint Pée sur Nivelle (tous ces chiffres émanent des stations automatiques de Météo France).

Coulée de boue à Larrau

Un temps tellement humide qu'une coulée de boue est survenue ce lundi matin entre le village de Larrau et Licq-Atherey. L'éboulement est survenu non loin de la D26. La coulée de boue a détruit une grange vers 10h30. Trois vaches sont mortes. Les occupants de la ferme, quatre personnes, ont été évacués. Treize sapeurs pompiers des casernes de Mauléon, Tardets et Oloron se trouvent sur place.

Sur les sommets, neige en abondance

Sur la chaîne des Pyrénées, en quelques heures, il est tombé plus d'un mètre de neige dans le secteur des stations de Gourette et La Pierre Saint Martin. Le risque d'avalanche est maximal selon Météo France, 5 sur une échelle de 5. Tous les domaines skiables sont fermés sauf une piste de Gourette située hors zone d’avalanche.

Renaud Laubry, le directeur de la station de Gourette joint peu avant lundi midi :

Une seule piste skiable aujourd'hui selon le directeur de la station de Gourette

L'accès à la station de Gourette est ouvert après une décision ce matin de la commission de sécurité communale. En revanche, l'accès à la station de la Pierre Saint Martin est fermé jusqu'à nouvel ordre. A noter aussi que les domaines des stations d'Iraty et d'Artouste sont également fermés.

Météo France annonce une vague de froid à partir de ce mardi. Par ailleurs, les services de la préfecture des Pyrénées Atlantiques sont actuellement réunis pour décider des mesures du plan grand froid à mettre en place.