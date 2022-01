Plusieurs véhicules notamment deux bus scolaires ont fini dans le fossé ce mardi matin à cause du verglas. C'est le secteur de Mendionde qui est le plus touché.

Pays Basque : plusieurs accidents de la route à cause du verglas ce mardi matin

Attention au verglas ce mardi matin au Pays Basque. Plusieurs routes sont verglacées et plusieurs véhicules ont glissé dans le fossé. C'est le secteur de Mendionde qui est le plus concerné. Un bus scolaire et une voiture sont sortis de route sur la départementale 252. il n'y a pas de blessé mais les enfants, un temps mis en sécurité sur le bord de la route ont été évacués. Ils sont indemnes.

Un autre bus aurait connu le même sort un peu plus loin entre Hélette et Macaye du côté de la fromagerie Onetik.

Sur la départementale 933, du verglas aussi sur le rond point de Larcevau.

Des voitures sont accidentées aussi à Bonloc et Lantabat.

On fait la route ensemble sur France Bleu Pays Basque

Si vous constatez des zones verglacées ou des secteurs dangereux, n'hésitez pas à nous prévenir au 05.59.59.7.17.

Nous ferons votre relai sur notre antenne.