Plusieurs feux d'écobuage non maîtrisés ce samedi matin dans le secteur d'Urrugne en raison du vent et des températures particulièrement douces.

Pays basque : un mercure en hausse et des rafales de vent attisent des feux d'écobuage

Plus de 20 degrés ce vendredi au Pays Basque. Jusqu'à 23 degrés ce samedi après midi du coté d'Hendaye. Les températures de cette fin d'hiver sont douces et le vent du Sud souffle fort. Des rafales ont été enregistrées à 100 km/h ce samedi matin du côté de Socoa et à près de 200 km/h sur les hauteurs d'Iraty.

Conséquence : plusieurs feux d'écobuage se sont propagés. Des panaches de fumée sont visibles sur Urrugne, Ibardin et jusque sur les flancs de la Rhune. Les pompiers sont en alerte.

Photo d'illustration © Maxppp - Yves Salvat

Les sapeurs pompiers qui ont été appelés de nombreuses fois ce samedi matin pour intervenir également pour des feux de végétaux non maîtrisés. A noter encore que des arbres sont couchés sur la chaussée sur la départementale entre Itxassou et Louhossoa.

La plus grande prudence est demandée si vous avez prévu une sortie en montagne.