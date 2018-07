Double opération anti-drogue des douanes à la frontière franco-espagnole. Un peu plus d'une tonne dans un camion frigorifique à Hendaye et 4 jours plus tard, au même endroit, ce sont 512 kilos d'herbe de cannabis qui ont été découverts dans un faux camion de déménagement.

Hendaye, France pays basque

Les douaniers d'Hendaye ont réalisé deux opérations contre des trafiquants de drogues à la frontière franco-espagnole. le 12 juillet un camion frigorifique contrôlé à Hendaye abritait une cache aménagée où était dissimulée 1,3 tonne de cannabis. ( 275 kilos d'herbe et 1 tonne de résine). Le conducteur, seul à bord, a été remis à la police judiciaire de Bayonne.

Rebelote 4 jours plus tard

Quelques jours plus tard, le 16 juillet, les douaniers du pays basque ont remis le couvert. Toujours à Hendaye un faux camion de déménagement entre l'Espagne et les Pays-Bas cachait 512 kilos d'herbe de cannabis. Les stupéfiants étaient dissimulés dans des appareils électriques et des meubles. Les deux hommes qui étaient a bord du véhicule ont été arrêtes et remis à la PJ de Bayonne.