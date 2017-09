Pays Basque : rassemblement à la mémoire de Mélodie Massé à Ustaritz

Un rassemblement à la mémoire de Mélodie Massé vendredi soir à Ustaritz. Une manifestation silencieuse à l'appel de l'association "Kutun" à quelques centaines de mètres de la maison où la jeune femme a été assassinée, quartier Arauntz.

Un rassemblement organisé contre "la sauvagerie machiste". Contre le meurtre de Mélodie Massé survenu le 13 septembre dernier à quelques centaines de mètres de la place d'Arauntz. A Ustaritz, l'association "Kutun" a voulu mobiliser face à un fait divers bouleversant.

Mélodie Massé a été violée, tuée à coups de poings alors que son agresseur l'avait ligotée et bâillonnée. La jeune femme, âgée de 23 ans et native de Béziers, séjournait dans la maison de sa mère pour se préparer à accoucher. Mélodie Massé était enceinte de huit mois quand elle a été victime d'un sans domicile fixe cette nuit du 13 septembre.

Un crime qui choque. Un drame d'autant plus insupportable que des signes avant-coureurs, des menaces lancées par le suspect principal, avaient déjà alerté en début d'année le maire d'Anglet. Claude Olive (LR) avait demandé l'internement du SDF vivant à Anglet depuis deux ans. Une solution que n'avait pas recommandée le psychiatre suivant l’intéressé.

"non à la sauvagerie machiste" "plus jamais de cas comme Mélodie!"

C'est donc pour dénoncer cette situation que ce rassemblement était organisé. Dénoncer aussi le fait d'agresser une femme parce qu'elle est une femme. Pour cela, une centaine de personnes, des femmes, des hommes, se sont réunis derrière une banderole tendue par l'association "Kutun". Sur le calicot, ces mots en basque et en français : "non à la sauvagerie machiste" "plus jamais de cas comme Mélodie!"

Une manifestation dominée par l'émotion à fleur de mots :

La manifestation s'est achevée par un très court discours en basque et en français pour expliquer la démarche de l'association Kutun. Le tout, ponctué par une salve d'applaudissements à la mémoire de la défunte jeune femme.