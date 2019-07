Pays basque : relaxe pour les éleveurs qui avaient refusé l'abattage préventif de leurs canards

Ils s'étaient opposés à l'abattage préventif de leur cheptel, lors d'un épisode de grippe aviaire en 2017. Le tribunal correctionnel a finalement relaxé 4 éleveurs du Pays basque, et condamné le syndicat agricole ELB à 2000 euros d'amende avec sursis.

Bayonne, France

Les faits remontent au printemps 2017, lors d'un épisode de grippe aviaire. Les autorités sanitaires lançaient un vaste programme d'abattage préventif de palmipèdes, pour lutter contre le virus. Mais le syndicat agricole ELB (Euskal Herriko Laborarien Batasuna) avait mobilisé ses troupes pour défendre 2 élevages du Pays basque, dénonçant un vide sanitaire "disproportionné" et estimant que la mesure menaçait une race de canard locale, la kriaxera.

Près de 300 personnes s'étaient ainsi mobilisées devant la ferme de Jean-Michel Berho, à Domezain, pour empêcher les services vétérinaires d'entrer dans le site pour abattre les animaux. A Bidache, en soutien aux trois exploitants du Couvoir de la Bidouze, ELB avait organisé une opération baptisée "Adopte un caneton", malgré l'interdiction de toute entrée et sortie de canards imposée par la préfecture.

"Tout ça pour ça"

Jugés il y a un mois pour ne pas s'être plié aux injonctions, les quatre éleveurs ont été finalement relaxés du délit d'entrave, cet après-midi. Jean-Michel Berho doit néanmoins s'acquitter d'une amende de 300 euros pour ne pas avoir respecté les mesures de biosécurité.

Le tribunal correctionnel de Bayonne a en revanche condamné le syndicat ELB à 2000 euros d'amendes avec sursis. "On se dit finalement : tout ça pour ça" a réagit l'avocate du syndicat et des éleveurs, Maître Anne-Marie Mendiboure. "On se retrouve deux ans après les faits avec une décision qui donne en grande partie raison à mes clients".

"Les mesures qui étaient proposées étaient complètement à côté de la plaque" Maître Anne-Marie Mendiboure Copier

Le syndicat ELB ne compte pas faire appel de cette décision.