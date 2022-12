Pays basque : relaxe pour trois trafiquants de drogue

L'affaire débute le 23 novembre 2020 au poste-frontière de Biriatou. Il est 21 h. Les douaniers d'Hendaye interceptent un ensemble routier composé d'une cabine et d'une remorque sur laquelle sont entreposées des voitures. Le poids lourd est conduit par une femme de cinquante ans hispano-colombienne. À ses côtés sont mari, lui-même chauffeur. Ils arrivent d'Espagne et se rendent en Belgique. Les douaniers sont intrigués par une Mercedes Vito en mauvais état, et qui comptabilise 400 000 kilomètres. Les douaniers mettent au jour une cache aménagée sophistiquée entre le coffre et la banquette arrière. Le dispositif s'ouvre grâce à un électro-aimant. 90 paquets de résine de cannabis sont saisis, ainsi que 23 paquets d'herbe de cannabis. Un peu plus de 83 kilos au total, pour une valeur marchande estimée par les douanes à 150.000 euros. Rapidement, les enquêteurs vont se rendre compte que le couple ignorait ce qu'il transportait.

Rip off

L'enquête de police menée, par le service des stups de la PJ de Bayonne, mais aussi de Lille et de policiers belges, va permettre de remonter jusqu'au trio jugé ce mardi 6 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bayonne. Selon l'accusation, ce sont eux qui sont les organisateurs du trafic. Ils ont mis en place un "rip off". C'est-à-dire le fait de faire transporter la drogue par les individus qui ignorent le caractère licite de la marchandise. Grâce aux écoutes téléphoniques et aux filatures, les enquêteurs vont arrêter un Français de 27 ans et deux Algériens de 26 et 28 ans. Tous les trois vont rester quasi mutiques devant le tribunal. Ils nient toute participation à ce trafic et ne répondent pas aux questions pourtant précises de la présidente du tribunal Emmanuelle Adoul.

Trois ans de prison requis, relaxe total prononcée

La représentante des douanes, tout comme le procureur de la République, sont convaincus du caractère international du trafic, et de l'organisation nécessaire à une telle opération. 150.000 euros d'amende douanière sont demandés par l'administration des douanes. Le procureur Jean-Claude Belot a pour sa part requis trois ans de prison ferme. L'avocat du jeune Français, originaire de Roubaix, a plaidé la relaxe ; "au bénéfice du doute" a expliqué Me Julien Bensoussan. La relaxe plaidée également par les défenseurs des deux autres prévenus. "Rien ne va dans ce dossier" a souligné Me Quentin Mycinski pour qui le manque de preuves doit entraîner la relaxe de son client. Même stratégie pour Me Bertrand Bouvet. L'avocat de Bayonne a dénoncé le "manque d'indices". Des arguments qui manifestement ont convaincu le tribunal. Pour "complicité d'importation" les trois prévenus ont été condamnés relaxés. "Impossible de démontrer l'entente préalable" a justifié la présidente du tribunal. Le parquet va faire appel de cette décision.