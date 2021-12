Trois blessés, dont un enfant, dans un accident de la route à Ordiarp en Soule

Une mère de famille et ses trois enfants ont été victimes d'un accident de la route très impressionnant ce vendredi 3 décembre à Ordiarp en Soule. Leur véhicule a été heurté aux alentours de 8h10 sur la départementale 918 par une autre voiture qui circulait en sens inverse. Le choc frontal a nécessité l'intervention des pompiers, du SAMU d'Oloron-Sainte-Marie et des gendarmes pour sécuriser le périmètre.

Trois personnes blessées

Le conducteur du second véhicule, âgé de 79 ans, souffre d'un traumatisme crânien et a dû être hospitalisé à Saint-Palais. Il semblerait qu'il ait perdu le contrôle, après avoir glissé sur une nappe de carburant, et heurté le véhicule familial qui arrivait en face. La mère de 35 ans et l'un de ses trois enfants, âgé de 12 ans, ont du être sortis de l'habitacle par les secours. Ils sont légèrement blessés et ont été hospitalisés à Orthez. Les deux autres enfants, de 4 et 8 ans, sont indemnes.