Pays Basque : deux cas de COVID dans le village d'Ossès

Deux cas confirmés de COVID-19 par l'Agence Régionale de la Santé dans le village d'Ossès. Les personnes, deux habitants d'une même famille, ont été testé mercredi dernier. Les résultats, vendredi, ont confirmé qu'ils étaient positifs.

Dès samedi l'assurance maladie se mettait à la recherche de cas-contact dans la commune. Si cela s'avère nécessaire ces personnes devraient se faire dépister en ce début de semaine.

En raison du dépistage positif des deux hommes, l'association Urzaiz, organisatrice de la prochaine Cavalcade, a décidé de suspendre ses activités durant une quinzaine de jours jusqu'au 21 août. La cavalcade, un spectacle dansé et chanté en langue basque, est programmé le 7 et 8 novembre prochain. Il réunit une soixantaine de danseurs et une vingtaine d'acteurs.