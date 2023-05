Pays Basque : un bébé retrouvé mort depuis plusieurs mois dans une voiture à Hasparren

Suite à un signalement, les gendarmes avaient lancé les recherches pour retrouver cette jeune femme d'une vingtaine d'années, à Hasparren. Le 4 juillet 2022, les gendarmes ont découvert le corps d'un bébé en décomposition dans des sacs poubelle dans la voiture de la meurtrière présumée, la mère de l'enfant. L'affaire est passée à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau ce mercredi matin. La femme a demandé à être remise en liberté. Elle est en détention provisoire à Pau depuis février 2023. Elle est notamment poursuivie pour le meurtre de son enfant. La chambre de l'instruction doit rendre son arrêt le 13 juin prochain sur la demande de remise en liberté.

ⓘ Publicité

Des circonstances floues, une affaire "compliquée"

Devant la chambre de l'instruction, la femme a expliqué qu'elle avait été violée et qu'elle avait fait un déni de grossesse, comme le relatent nos confrères de la République des Pyrénées . Elle a accouché chez elle d'une petite fille à une date inconnue à ce stade de l'enquête. Elle explique qu'elle serait ensuite allée à Bayonne dans une clinique, avec son bébé, vivant. Une sage-femme lui aurait alors dit d'aller à l'hôpital, ce qu'elle n'a pas fait.

C'est peu de temps après que l'enfant serait mort, il s'est étouffé, selon la mère. Problème : l'autopsie n'a pas permis d'établir ni la cause du décès ni la date parce que le corps était en très mauvais état. Il est peut-être resté deux mois dans la voiture. Les juges ont également pointé du doigt l'absence de remise en question de la meurtrière présumée et ses propos flous et contradictoires. L'avocat de cette dernière, Me Maxime Barnaba, explique que la prudence est nécessaire dans cette affaire "compliquée".

loading

"Une jeune femme qui n'a jamais fait de mal à son enfant, elle conteste les faits"

La jeune femme mise en cause a contesté les faits devant la chambre de l'instruction a rappelé son avocat Me Maxime Barnaba : "C'est une très jeune femme qui n'a jamais fait de mal à son enfant, elle conteste - et c'est le cœur de ce dossier - tout geste de violence et tout geste létal. Les premiers éléments de l'enquête recueillis en 2022 démontrent qu'elle a pris soin, dans la période de vie qui a été celle de son enfant, qu'elle a pris soin du nourrisson. Elle a partagé avec lui des moments de tendresse, des moments d'affection. [...]"

A Hasparren, plus d'une dizaine de personnes ont été interrogées par la gendarmerie, dont la mise en cause elle-même, dès le mois de juillet, mais elle n'aurait pas été incarcérée immédiatement. Un camion de la police scientifique s'est aussi rendu sur place l'été dernier, il n'était pas passé inaperçu, signalent des sources locales. Selon les informations recueillies, la jeune femme mise en cause, est née elle aussi d'un déni de grossesse. Elle était dans une situation sociale difficile quand les enquêteurs l'ont retrouvée.