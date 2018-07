Hasparren, France

Il y a un an, le 25 juin 2017, un jeune homme de 20 ans blesse trois personnes lors d'une bagarre aux fêtes d'Hasparren. Le tribunal correctionnel de Bayonne l'a condamné ce mardi à cinq ans de prison dont un an avec sursis.

"Le drame a été évité de justesse. Cette affaire aurait pu terminé devant la cour d'assise", selon le procureur de la république. Face à la gravité des faits, il avait requis six ans d'emprisonnement. L'avocat de la principale victime, Maître Diallo, a rappelé que "son client est passé à deux doigts de la mort". Il a reçu huit coups de couteau dans l'abdomen. Devant le tribunal, la victime a expliqué qu'il ressent encore des douleurs au ventre un an après.

L'accusé était sous l'emprise de drogue et d'alcool

A la barre, l'accusé, un habitant de Bonloc, explique qu'il a voulu seulement se défendre. Vers 1h du matin, il affirme avoir été frappé, "j'ai reçu un coup de tête." Il affirme que c'est la victime qui lui a asséné ce coup. Quelques heures plus tard, vers 4h, il pense le reconnaître devant un bar, "je l'ai reconnu car il portait un tee-shirt blanc". S'engage alors une bagarre. "Ce n'est certainement pas le seul jeune homme a porté un tee-shirt blanc", ironise le procureur. La victime nie avoir porté un coup à l'accusé.

Les souvenirs de l'accusé sont flous. Il avait fumé plusieurs joints et avait consommé " une quinzaine de verre de whisky". Un test effectué lors de son arrestation révèle qu'il a 2,80 grammes d'alcool par litre de sang. Les gendarmes n'ont pas pu linterroger immédiatement vu son état. Il a expliqué qu'il a voulu seulement se défendre. "On m'a donné des coup, j'ai dont voulu riposter. Je regrette d’être sorti ce jour-là, ça a gâche ma vie." La principale victime a reçu huit coups de couteau, un deuxième jeune homme en a reçu un et dans la confusion générale, l'accusé a aussi donné un coup de couteau à une amie qui était avec lui aux fêtes.

L'accusé, comme les victimes avaient consommé beaucoup d'alcool. Les enquêteurs n'ont pas réussi à reconstituer les faits, les souvenirs des témoins étant confus. L'accusé n'a pas nié les faits, son couteau, un Opinel avec une lame de huit centimètres a été retrouvé sur lui avec du sang. La présidente du tribunal demande alors à l'accusé pourquoi il se promenait avec un opinel ? "Je ne sais pas vraiment. J'ai pas réfléchi. Je l'ai pris au cas où j'aurais besoin de me défendre".