Pays basque : un incendie en cours au pic d'Hostateguy

Un incendie a déjà brûlé trois hectares de végétation au pic d'Hostateguy, sur la commune d'Arnéguy au Pays basque, depuis ce vendredi après-midi. Ce samedi en fin de journée, les pompiers des deux côtés des Pyrénées tentent toujours d'en venir à bout, à l'aide de moyens aériens et de drones.

Écobuages interdits ce samedi

Le feu menace un sous-bois et a principalement brûlé des fougères et autres végétaux. Aucune habitation n'a dû être évacuée et il n'y a pas de blessé, selon les pompiers. En raison du risque majeur d'incendie, dû à la sécheresse, le Préfet des Pyrénées-Atlantiques avait décidé d'interdire les écobuages ce samedi.