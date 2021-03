Pays basque: un règlement pour les massifs du Mondarrain et d'Artzamendi

Le conseil municipal d'Itxassou a voté ce 18 février l'adoption de règlements pour les massifs du Mondarrain et d'Artzamendi. C'est la première des communes concernées a avoir validé ces règlements inédits. Jusqu'à présent en effet, aucune règle ne régulait ces montagnes basques. D'autres massifs comme celui du Baigura sont en train de faire l'objet d'une régulation aussi. Dans le cas du Mondarrain et de l'Artzamendi, il s'agit de mieux faire cohabiter les bêtes transhumantes, et il y en a beaucoup, environ 5.000 pour le premier, et 4.000 pour le second, mais aussi faire mieux vivre ensemble éleveurs et promeneurs, de plus en plus nombreux sur les massifs. Le plus gros du travail a concerné le Mondarrain dont le règlement voit le jour après 2 ans de fabrication et de discussion.

Les règlements

Que ce soit pour le Mondarrain ou pour l'Artzamendi, il y aura désormais un quota du nombre de bêtes à envoyées en transhumance pour les éleveurs. Chacun d'entre eux ne pourra faire monter que 100 équivalent gros bétail (unité de mesure pour quantifier le bétail), qui revient grossièrement à 100 vaches, pas plus. Pour l'Artzamendi, ça ne sera pas plus de 65 équivalent gros bétail. Et la limite se renforce d'autant plus pour les betizu domestiques. Chaque éleveur ne pourra en faire monter que vingt maximum en même temps. Il s'agira aussi d'espacer au mieux les animaux pour qu'ils ne s'entassent pas au même endroit.

Le règlement concerne aussi les randonneurs. Désormais, ils seront obligés de tenir leurs chiens en laisse, il sera interdit de monter en voiture au plus proche du sommet (sauf dérogation) et les feux de camp interdits.

Ces règlements doivent passer entre les mains des éleveurs ainsi que du contrôle de légalité avant d'être mis en place au printemps.