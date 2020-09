Pays Basque : un voilier porté disparu au large d'Hendaye

Les recherches n'ont pas repris ce samedi matin, faute de nouveaux éléments mais hier vendredi, cette disparition a engagé d'importants moyens durant toute la journée.

Les appels radio sont restés sans réponse

L'hélicoptère Caracal de l'Armée de l'Air de la base de Cazaux dans les Landes et le bateau de la SNSM, le « Pierre Loti II » de la station de la Société Nationale de Sauvetage en Mer de Saint-Jean-de-Luz. Un avion Falcon 50 de la Marine Nationale a également décollé de Lorient. C'est comme un jet privé qui a la capacité de larguer un canot de sauvetage et tout un kit de survie si jamais il repère un homme à la mer. Mais là rien selon le CROSS d'Etel, le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage qui dirige les secours. Intrigante disparition de ce voilier un Evasion 22, c'est un voilier d'un peu plus de 6 mètres qui nécessite de savoir naviguer pour être maîtrisé. Il est normalement et c'est même obligatoire, doté d'une radio. Or, tous les appels du CROSS ETEL sont restés sans réponse depuis jeudi soir 20h50, depuis que l'épouse de cet homme de 74 ans, qui logeait dans un camping, s'est inquiétée de ne pas voir son mari rentrer. Il est parti, le jeudi matin, sur son bateau et il devait revenir dans l'après-midi. Sa voiture a bien été retrouvée prés du port de plaisance d'Hendaye. La mer était ce jour là calme avec peu de vent. Un remorqueur de la sécurité civile espagnole, le "Maria de Maeztu", de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Maritima , a même été mobilisé pour être certain que l'homme n'était pas allé naviguer de l'autre côté de la frontière. Aucune trace du voilier baptisé "TOPPER". Aucun débris de bateau, ni de gilet retrouvé. Des messages d'urgence ont été lancés afin que les bateaux sur zone soient prévenus et attentifs au moindre indice. Les recherches sont, par conséquent, arrêtées depuis hier soir, vendredi, 20 heures.