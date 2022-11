5.000€ d'amende requis contre Lidl pour avoir vendu de l'alcool à un mineur mort en scooter à Socoa

Rarement, une audience correctionnelle avec un juge unique n'a connu une telle affluence au palais de justice de Bayonne. Toutes les places de la salle, où se déroulent les débats publics, sont occupées. L'affaire, il est vrai, est peu banale et pourrait faire jurisprudence. L'enseigne de grande distribution Lidl est poursuivie pour "vente de boisson alcoolique à un mineur". Une procédure engagée par le procureur de la République de Bayonne, suite au dépôt de plainte d'une maman, dont le fils, âgé de 16 ans, s'est tué à Urrugne en mai 2021 , au guidon de son scooter après avoir acheté puis consommé l'alcool.

Un mélange alcoolisé

Pourtant, vendre des boissons alcoolisées au moins de 18 ans est interdite par la loi. La présidente du tribunal, Anne Mackowiak, a souligné que les "deux scooters roulaient à contre-sens" et que les deux jeunes gens avaient bu un mélange de vodka et de la boisson énergisante "Crazy-Tiger". Deux litres de ce mélange ont été constitués. Les bouteilles ont coûté 18 euros. Kilian était positif à l'alcool : 0,56 gr par litre de sang, son copain Léo, 17 ans, l'était aussi à hauteur de 0,81 gr (alors que le taux d'alcool autorisé est de 0,25g par litre d'air expiré) ainsi qu'au cannabis.

"J'ai fait une faute" reconnaît le caissier.

À la question centrale de la vente d'alcool aux mineurs, le caissier de l'époque a été entendu par les enquêteurs. Il confirme ne pas avoir demandé l'âge des clients, ni leurs pièces d'identité. "J'ai fait une faute" a reconnu le caissier lors de l'enquête. "j'ai dû estimer que le client était majeur" a-t-il ajouté. Me Antoine Tugas, L'avocat de Coralie Larroquet a plaidé la dignité de sa cliente qui "fait partie de ceux qui connaissent l'effroi de porter en terre leur propre enfant. Elle ne veut pas que le décès de son enfant reste vain". L’association Addictions France s'est portée partie civile. Elle est représentée par Me De Castro pour qui ce genre de ventes "est un fait habituel et fréquent". Le procureur de la République Jean-Claude Belot reconnait qu'il s'agit là d'une affaire "dramatique et difficile". Le ministère public estime que la société Lidl, personne morale, " n'a pas mis en œuvre assez de contrôles pour lever le doute sur l'âge des clients". L'accusation demande 5 000 euros d'amende à l'encontre de Lidl.

La défense de Lidl plaide non coupable

Me Sandrine de Lazzani, avocate de la société de distribution, estime que Lidl n'a pas commis d'infraction caractérisée. Et de demander la relaxe. Pour plusieurs raisons : impossible de savoir si ce sont les deux jeunes qui ont acheté les deux bouteilles de vodka, puisque le règlement a été effectué en liquide. Il n'y a pas de vidéos. Les achats des boissons énergisantes ont été effectués dans un autre commerce (Carrefour), avec une carte bancaire, dont l'horaire indique 13 h 17, soit trois minutes après l'achat au Lidl.

Robe noire, présente à l'audience, Coralie Larroquet ne se remet toujours pas de la mort de son fils Kilian le 8 mai 2021 à Urrugne. Dans l'après-midi, l'adolescent originaire d'Ascain circule sur son scooter avec l'un de ses amis, lui aussi équipé d'un deux-roues et qui transporte une jeune fille de 15 ans prénommée Capucine. Les deux ont bu quelques gorgées de vodka. Deux bouteilles ont été achetées au Lidl de Socoa. En quelques secondes, c'est le drame. Le camarade de Kilian percute son scooter. Kilian finit sa course contre un lampadaire et décède sur le coup. Le copain sera condamné par le tribunal des mineurs pour "homicide involontaire". Le tribunal de Bayonne rendra son délibéré le 8 décembre