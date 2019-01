Pays de Montbéliard : des centaines de données piratées dans un organisme public

Montbéliard, France

Un "organisme professionnel public" situé dans le Pays de Montbéliard, dans le Doubs, a été la cible d'une attaque informatique dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 janvier 2019, a-t-on appris ce vendredi. Le nom de l'organisme n'a pas été communiqué, ni la commune. Selon nos informations, il s'agit d'une structure qui fait travailler quelque 130 agents dans les quatre département de Franche-Comté (Doubs, Territoire de Belfort, Haute-Saône et Jura).

Victime d'un rançongiciel

Le système informatique a été la cible d'un "rançongiciel". "C'est un virus qui crypte le serveur, les escrocs peuvent ensuite demander le paiement d'une rançon en bitcoins mais à ce stade aucune rançon n'a encore été demandée", explique une source proche du dossier. Les Techniciens en Identification Criminelle (TIC) de la gendarmerie du Doubs sont chargés de l'enquête.

Selon cette même source, "le système informatique est en mode dégradé depuis le week-end dernier" et les salariés "essayent de reconstituer les données" qui ont été cryptées par le virus... avec le stylo et le papier. Malgré tout, il n'y aurait pas de chômage technique. Une plainte contre X a été déposée auprès des services de gendarmerie et une enquête judiciaire a été ouverte.

En mai 2017, une cyberattaque mondiale "sans précédent" avait affecté le fonctionnement de nombreuses entreprises et organisations dont le constructeur automobile français Renault.