Pays de Montbéliard : le préfet veut "saturer les quartiers de bleu"

Le préfet du Doubs veut mettre un terme aux violences urbaines qui ont augmenté de 6 % ces dernières semaines dans les quartiers du Pays de Montbéliard. "Dans l'intensité des violences, on franchit des caps" explique Joel Mathruin. Dernier incident en date, vendredi dernier dans le quartier de la Petite Hollande où une trentaine de fauteurs de troubles ont du être contenus par une quarantaine de policiers et gendarmes.

Nous entrons dans une séquence très répressive

Lors d'une réunion avec les forces de sécurité et des maires du pays de Montbéliard, ce mercredi, le préfet du Doubs Joël Mathurin annonce "le déploiement de forces de police et de gendarmerie pour saturer les quartiers de Bleu". "Et je demande aux familles de ne pas laisser les mineurs dehors, car nous entrons dans une séquence très répressive pour rendre le calme à ces quartiers.

En revanche, pas d'effectifs supplémentaires pour le commissariat de Montbéliard. Le préfet explique : "Nous sommes dans une phase de crise qui appelle une mobilisation exceptionnelle pour revenir à une situation apaisée sur ce territoire".

Un territoire atypique qui complique le travail de la police

La maire de Montbéliard, Marie-Noelle Biguinet, salue cette mobilisation de crise, mais elle espère que le commissariat retrouvera la quinzaine de postes de policiers qui ont disparu en un an, "car nous avons un territoire atypique en terme de nombre de communes et de surface qui complique le travail de la police".

Les équipages du commissariat de Montbéliard, prêts à sillonner les quartiers © Radio France - Christophe Beck

"Quand on compare les effectifs du Pays de Montbéliard par rapport aux territoires de même strate, on constate que cette agglo est plutôt bien dotée" justifie le préfet du Doubs, Joël Mathurin. Mais il reconnait à cette agglomération "la spécificité d'une configuration en étoile ou les quartiers sont éclatés entre sept ou huit communes. Ce qui peut créer une difficulté opérationnelle". Le préfet a donc demandé au ministère de l'intérieur un audit complémentaire sur cette spécificité du Pays de Montbéliard.

