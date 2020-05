Pays de Montbéliard : un automobiliste contrôlé à 146 km/h au lieu de 80 !

Les gendarmes de Bavans, près de Montbéliard, dans le Doubs, ont interpellé un automobiliste en très grand excès de vitesse ce vendredi après-midi. Contrôlé à 146 km/h au lieu de 80, le chauffard a eu son permis de conduire suspendu et son véhicule saisi sur le champ.

Les jumelles des gendarmes de Bavans, près de Montbéliard, se sont quelque peu affolées ce jeudi en début d'après-midi. Lors d'un contrôle de vitesse sur la départementale 438, les forces de l'ordre ont contrôlé un automobiliste à hauteur de Bart en direction de Courcelles-les-Montbéliard. Et la vitesse enregistrée a explosé les compteurs avec un passage à 146 km/h au lieu de 80 !

Permis suspendu et véhicule saisi

Le conducteur de la BMW, résident dans la commune de Rougemont le Château dans le Territoire de Belfort, n'a pas contesté son infraction au code de la route. La vitesse retenue est passée à 138 km/h mais cela reste un grand excès de vitesse passible d'une amende pouvant aller de 1 500 à 3 mille euros et d'un retrait de permis de conduire de 6 mois. En attendant de répondre de ses actes devant la justice, sa carte "rose" a été suspendue, et son véhicule immobilisé et saisi.