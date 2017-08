Pays de Retz : trois ans de prison pour un chauffard qui a tué une mère de famille et sa fillette de 5 ans

Un homme de 20 ans a été condamné ce mercredi à 36 mois de prison dont 30 ferme après avoir tué une femme de 47 ans et sa petite fille de 5 ans dans un accident de la route à Saint-Etienne-de-Mer-Morte, dans le Pays de Retz. Ce 3 octobre 2016, le chauffard roulait sans assurance ni permis.

Le chauffard de 20 ans qui a tué en octobre dernier dans le sud de la Loire-Atlantique une mère de famille et sa petite fille de 5 ans a été condamné ce mercredi par le tribunal de grande instance de Nantes à trois ans de prison, dont six mois avec sursis. Le 3 octobre 2016, alors qu'il roulait sans assurance et sous le coup d'une suspension de permis, il grille la priorité à droite à une voiture et la percute de plein fouet. A l'intérieur, une mère de famille et ses deux filles. La femme, âgée de 47 ans, et décédée quelques minutes plus tard. Sa fille aînée, âgée de 5 ans, est morte quatre jours plus tard des suites de ses blessures.

La plus petite, âgée de 2 ans, a subi un traumatisme crânien. Elle est régulièrement suivie par des médecins. La petite présente un retard de langage et les séquelles de ses blessures sont encore difficiles à mesurer. Son père "tient le coup grâce à la petite", confie son avocate, Lydie Ruffault.

Sentiment de toute puissance

Le chauffard a pris la fuite quelques minutes plus tard, avant de se rendre à la gendarmerie le lendemain. Au cours de l'audience ce mercredi, la cour s'est intéressée à la personnalité du chauffard. Elevé dans une fratrie de sept enfants, il a 11 ans lorsque son père est envoyé en prison. Il prend alors très vite la place de l'homme de la maison et développe un sentiment de toute puissance, analyse l'expertise psychologique. Il ne sait pas exprimer ses sentiments et "la loi sociale n'a aucune prise sur lui".

Au moment de l'accident il avait déjà commis six infractions au code de la route, notamment la conduite sous l'emprise de stupéfiants et un délit de fuite. Une escalade "qui ne pouvait pas se terminer autrement", estime le procureur de la République.

Conscience de la gravité de ses actes

Aujourd'hui, sans dire pardon aux proches des victimes, il dit avoir pris conscience de la gravité de ses actes. Détenu depuis le 6 octobre dernier, il a repris des cours. Il suit une formation pour devenir magasinier et voit aussi un psychologue pour soigner son addiction au cannabis.

En plus de cette peine d'emprisonnement, le chauffard devra aussi trouver un travail à sa sortie de prison et continuer de se soigner pour son addiction. Il a aussi interdiction de repasser son permis de conduire pendant deux ans.