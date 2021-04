Pays-Haut : la gendarmerie lance un avis de recherche après une disparition inquiétante à Onville

Dans le Pays-Haut, au Nord de la Meurthe-et-Moselle, la brigade de recherche de Briey et la brigade de gendarmerie de Mars-la-Tour lancent un avis de recherche après la disparition inquiétante de Pascal Bony à Onville. Cet homme de 48 ans n'a plus donné signe de vie depuis le 16 mars. "Rien ne laissait présager un départ anticipé", explique le parquet de Briey. Pascal Bony est parti sans valise, ni voiture.

Aucune nouvelle depuis un mois et demi

Lorsque ses proches préviennent les gendarmes, ils localisent le téléphone et les derniers transferts bancaires à Metz. Plus, plus rien. Il y a deux semaines, le procureur de la République a décidé d'ouvrir une enquête pour disparition inquiétante. La famille a été entendue, les enquêteurs espèrent obtenir des informations d'éventuels témoins. Pour l'heure "toutes les pistes sont envisagées", fait savoir le parquet.

Au moment de sa disparition, il était vêtu d’un jean noir et d’une doudoune sans manches, elle aussi de couleur noire. Si vous avez des informations, vous pouvez donc contacter les gendarmes de Briey ou de Mars la Tour.