Pays-Haut : un cambrioleur se retrouve coincé dans les toilettes en pleine nuit de Noël

Mont-Saint-Martin, France

Cette histoire invraisemblable se déroule en pleine nuit du réveillon de Noël dans le Pays-Haut, en Meurthe-et-Moselle. Un cambrioleur casse la vitrine d'un magasin Cash Express de Mont-Saint-Martin avant de s'engouffrer dans les allées, remplies de matériel électronique et informatique.

L'individu fouille l'ensemble du magasin et prépare son butin dans un coin. Soudain, l'alarme se déclenche. Il est un peu plus de 4h du matin quand le gérant appelle la police. Le cambrioleur tente alors de s'échapper par le faux plafond. Pas de chance : le plafond s'effondre sous son poids et le voilà coincé dans les toilettes du magasin.

Les policiers interviennent aussitôt et le menottent au petit coin. Le suspect, déjà connu des autorités pour vol en récidive, a été placé en garde à vue pour la journée de Noël. Il est présenté aux juges ce jeudi en vue d'une comparution immédiate au tribunal de Briey.