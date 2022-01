Pays-haut : un rodéo urbain à la frontière avec la Belgique

Un rodéo urbain a sillonné les routes du Pays-Haut dans la nuit de vendredi à samedi. Plusieurs véhicules ont pris la route depuis Aubange en Belgique pour terminer leur course à Mont-Saint-Martin. Un accident de la route a été signalé dans le même temps dans le secteur.

"C'est un phénomène qui arrive régulièrement", confie Serge de Carli, maire de Mont-Saint-Martin, à la frontière entre la France, la Belgique et le Luxembourg. Et ce phénomène s'est à nouveau produit dans la nuit de vendredi à samedi sur sa commune. Un rodéo urbain de plusieurs voitures, en provenance d'Aubange en Belgique, a traversé la frontière via la Nationale 52.

Accident pendant le rodéo

En marge de ce convoi, un accident a été signalé peu après 23h, au niveau de l'ancien poste de douane. Deux voitures sont violemment entrées en collision. A l'intérieur, 5 personnes ont été légèrement blessées et emmenées aux hôpitaux de Mont-Saint-Martin et d'Arlon, côté belge. Des véhicules "tunés", lourdement détruits, sans qu'aucun lien ne puisse être pour l'instant établi entre cet accident et le rodéo. Régulièrement, des véhicules sportifs se regroupent sur le parking d'un supermarché de Mont-Saint-Martin, selon la police, parfois comptant jusqu'à 50 voitures.