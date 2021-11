Pays Basque : saisie record d'1,4 tonne de cannabis pour les douaniers d'Hendaye

"Les douaniers d'Hendaye contribuent à protéger les Français", réagit le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire dans un communiqué, après la saisie de 1,7 tonne de cannabis en trois jours au péage de Biriatou. La dernière saisie, le 1er novembre dernier, représente à elle seule 1,4 tonne de cannabis. En tout, cela représente plus de 3 millions d'euros de marchandise illégale.

"Les agents de la brigade des douanes d'Hendaye ont, en moins de 72h, réalisé trois saisies totalisant plus de 1,7 tonne de cannabis", annoncent les douanes françaises, précisant que "_Bruno Le Maire, ministre de l'Economie_, des Finances et de la Relance, et Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des Comptes publics, adressent leurs félicitations aux agents".

Le cannabis caché dans des réfrigérateurs

La première saisie a eu lieu dans le coffre d'une voiture arrivée d'Espagne : à l'intérieur 162,5 kilos de résine de cannabis, répartis dans des valises. C'est ensuite le lundi 1er novembre que les douaniers d'Hendaye ont réalisé leurs plus grosses saisies. La première, en début de matinée, dans un camion de palettes et de matériel électroménager.

En ouvrant le coffre, les agents fouillent et découvrent 11,7 kilos d'herbe de cannabis, répartis dans 4 réfrigérateurs et 1 lave-vaisselle. Quelques heures plus tard, ils interceptent un camion frigo venu d'Espagne, "dont le chargement contient 6 palettes de papier à cigarettes et 24 palettes de fret postal". En le contrôlant, ils découvrent alors 466,7 kilos d'herbe et 935 kilos de résine, soit 1,4 tonne de cannabis.