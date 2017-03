Le Safari de Peaugres envisage de "couper les cornes" de ses rhinocéros pour décourager les braconniers

Après que des braconniers ont tué un rhinocéros au Zoo de Thoiry en région parisienne, le Safari de Peaugres, en Ardèche, va renforcer la sécurité sur le site. Et réfléchit à une mesure radicale : couper les cornes de ses animaux ! La directrice-adjointe était ce jeudi matin sur France Bleu Isère.

Consternée. C'est le mot qui vient à l'esprit de Cécile Dubois après la mort d'un rhinocéros à Thoiry, dans les Yvelines. L'animal a été tué de plusieurs balles et les braconniers ont scié sa corne. Le braconnage, explique la directrice adjointe du Safari de Peaugres, en Ardèche, est un phénomène très important "dans la nature", principalement en Afrique, mais de là à imaginer que les malfaiteurs s'en prennent à des animaux en captivité en Europe.

On l'avait envisagé, reconnaît Cécile Dubois, c'est pour ça qu'on avait déjà installé des systèmes de sécurité depuis un petit moment. Et là on va les renforcer parce que s'il y en a eu un, il est possible qu'il y ait d'autres animaux braconnés dans les mois et les années qui viennent.