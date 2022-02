Pêche à la civelle : opération de contrôles dans cinq départements dont la Vendée et la Loire-Atlantique

Le 1er février, une soixantaine d'agents a été mobilisée en Loire-Atlantique, Vendée, Ille-et-Vilaine, Finistère et Morbihan pour une opération de contrôles portant sur la pêche à la civelle. Elle est très réglementée et dix pêcheurs professionnels feront l'objet de poursuites.

Dans la nuit du mardi 1er février au mercredi 2 février, des gendarmes, des agents des unités littorales des affaires maritimes, de l'Office français pour la biodiversité, des douanes des Pays de la Loire et de Bretagne ont mené plusieurs actions de contrôle auprès des pêcheurs professionnels. Une opération autour de la pêche à la civelle, l'alevin de l'anguille, comprenez le "bébé" anguille. C'est une espèce protégée, inscrite à l'annexe 2 de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction, et son commerce est très réglementé, notamment via des quotas.

10 pêcheurs professionnels en faute

Lors de cette opérations menée en Loire-Atlantique, Vendée mais également Morbihan, Ille-et-Vilaine et Finistère, une cinquantaine de pêcheurs professionnels ont été contrôlés sur les ports de débarquement. Par ailleurs, quelque 40 véhicules ont été inspectés. Résultat : six pêcheurs, à qui il est reproché de ne pas avoir pu présenter des fiches de pêches, ont fait l'objet d'un procès-verbal. Quatre autres ont été interpellés pour pêche illicite. Tous seront poursuivis par la Justice. Il devrait aussi y avoir des sanctions administratives prises à leur encontre pouvant engendrer des amendes ou encore des suspensions des licences de pêche.