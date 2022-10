Pêche à la lamproie : vers une réduction de moitié des prélèvements dans la Garonne et la Dordogne

Les autorités souhaitent réduire de moitié la pêche à la lamproie dans la Garonne et la Dordogne afin de protéger l'espèce.

C'est un coup de tonnerre dans le monde de la pêche. Lors d'une réunion ce mercredi 26 octobre à la cité administrative de Bordeaux, le Comité de gestion des poissons migrateurs (COGEPOMI) a recommandé une réduction de moitié de la pêche à la lamproie dans la Garonne, la Dordogne et leurs affluents respectifs à partir de 2023. Saluée comme "une petite avancée" par l'association de Défense des milieux aquatiques (DMA), cette annonce d'une diminution des prélèvements provoque la colère des associations de pêche professionnelle et amateur.

ⓘ Publicité

L'inquiétude chez les 35 derniers pêcheurs de lamproie en Gironde

"Nous sommes en colère et fatigués d'être toujours pointés du doigt", réagit l'association des pêcheurs professionnels en eau douce de la Gironde (CONAPPED) qui siégeait lors de cette réunion pilotée par les services de la Dreal (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement). "Ils nous ont annoncé de nouvelles restrictions pour la pêche à la lamproie. Nous allons vers une réduction de moitié, 45% en moins de prélèvements, avec des modalités différentes selon les types de pêche. Il y aurait notamment une interdiction totale en zone maritime", c'est-à-dire dans l'estuaire de la Gironde à partir du bec d'Ambès.

Le comité de gestion des poissons migrateurs a également décidé de restreindre les pratiques de pêche amateur à la lamproie. Les filets seront autorisés durant deux mois au lieu de quatre actuellement. La pêche aux nasses elle durera moins longtemps, du 1er janvier au 31 avril, soit un mois de moins qu'aujourd'hui.

Les pêcheurs amateurs de lamproie se disent "écœurés"

"La pêche à la lamproie s'arrête pour les amateurs", résume Régis Larrue, plombier-chauffagiste de profession et membre de l'association des pêcheurs amateurs aux engins et filets de la Gironde (ADAPAEF33) qui siège également au sein du COGEPOMI. "Nous les pêcheurs amateurs, nous sommes strictement interdits de pêcher la lamproie aux filets dérivants", une restriction qui sonne la mort d'une pratique ancestrale selon cet adhérent.

"Ils mettent en avant un principe de précaution pour protéger la lamproie mais par contre les pêcheurs professionnels eux conservent leurs avantages"

Régis Larrue dénonce un deux-poids-deux-mesures "révoltant". "Le principe de précaution s'applique à nous les pêcheurs amateurs qui prélevons 5.000 à 8.000 lamproie par an en Gironde et Dordogne, mais il ne s'applique pas, par contre, aux pêcheurs professionnels qui déclarent 70.000 spécimens !"

"Il n'y a pas y a plus d'avenir pour la pêche professionnelle en eau douce"

Le précédent plan de gestion de la lamproie prévoyait une baisse des prélèvements de 15%. Jugeant cet objectif trop bas, l'association Défense des milieux aquatiques (DMA) a multiplié les recours. Face à cette baisse désormais de 45% des volumes pêchés, ses adhérents ne crient pas. "Pour nous, ce n'est qu'un premier pas et il est insuffisant pour desserrer l'étau sur l'espèce", explique son président Philippe Garcia.

"La seule chose que l'on puisse faire, c'est la cessation totale de la pêche. La pêche à la lamproie n'a aucune espèce d'importance dans l'alimentation des Français"

"Il n'y a aucune raison pour qu'une espèce en danger d'extinction se trouve sur un étal de vente. Et ce n'est pas plus moral de pêcher et de servir de la lamproie dans les restaurants bordelais que de manger une soupe aux ailerons de requins ou aux nids d'hirondelles", poursuit Philippe Garcia, le président de DMA.

Une pêche traditionnelle en suspens ?

La lamproie à la bordelaise, spécialité du Sud-Ouest, vit-elle ses derniers jours ? "Ce n'est pas un plat indispensable", fait remarquer l'association DMA. A Sainte-Terre, capitale mondiale de la lamproie, la perspective d'une réduction de moitié des prélèvements inquiète nombre d'établissements tels que le Cabestan, la ferme du pêcheur de lamproie .

Cette pêche "ne concerne qu'un nombre tellement petit de personnes que les enjeux économiques sont ridicules", répond Philippe Garcia. "Encore une fois, il y a une disproportion énorme entre le risque de disparition d'une espèce et celui de perpétuer une simple tradition qui, encore une fois, n'est pas un code de conduite juridique."

A l'issue de la réunion du COGEPOMI, la préfecture de la Gironde indique qu'un arrêté préfectoral restreignant la pêche à la lamproie va être pris mais pas dans l'immédiat. Une consultation doit d'abord se tenir durant un mois avec les associations de pêcheurs.